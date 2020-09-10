Ник Янг объяснил, почему Адетокунбо покинет «Милуоки»

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг опубликовал сообщение, в котором поделился своими мыслями о причинах возможного ухода Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».



«Greek Freak уходит, потому что в Милуоки никто не заводит семью», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».



Баскетболисты «Милуоки» завершили сезон-2019/2020, проиграв «Майами Хит» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА (1-4). «Бакс» — первая команда с 2012 года, которая, заняв первое место в регулярном чемпионате, выиграла всего пять матчей в плей-офф.



Ранее сообщалось, что «Милуоки» может пойти на серьёзные изменения в составе, чтобы сохранить Адетокунбо. Сам звёздный форвард уже намекнул, что желает остаться с «Бакс».