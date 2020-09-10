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Ник Янг объяснил, почему Адетокунбо покинет «Милуоки»

Ник Янг объяснил, почему Адетокунбо покинет «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг опубликовал сообщение, в котором поделился своими мыслями о причинах возможного ухода Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Greek Freak уходит, потому что в Милуоки никто не заводит семью», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».

Баскетболисты «Милуоки» завершили сезон-2019/2020, проиграв «Майами Хит» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА (1-4). «Бакс» — первая команда с 2012 года, которая, заняв первое место в регулярном чемпионате, выиграла всего пять матчей в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» может пойти на серьёзные изменения в составе, чтобы сохранить Адетокунбо. Сам звёздный форвард уже намекнул, что желает остаться с «Бакс».

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