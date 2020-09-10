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Левченко: нашествие ботов Лукашенко? Без этого не обошлось

Левченко: нашествие ботов Лукашенко? Без этого не обошлось
Баскетбол 0

Экс-баскетболистка национальной сборной Беларуси, финалистка женской НБА 37-летняя Елена Левченко рассказала, что в результате поддержки антиправительственных манифестаций на родине стала жертвой атак так называемых ботов, контролируемых людьми действующего президента Александра Лукашенко.

«Нашествие ботов Лукашенко? Без этого не обошлось. «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?» — такие вот странные вещи были. Почему-то есть те, кто считают, что спортсмены — не люди. Когда нам грозят лишением этих стипендий… Да этих денег на лекарства не хватает. Стараюсь не обращать внимания на негатив. Сейчас много других вещей происходит, которые важнее», — приводит слова Елены Левченко Sport24.

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