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Новые детали инцидента в «Хьюстоне»: «нелегальная» девушка контактировала с двумя игроками

Новые детали инцидента в «Хьюстоне»: «нелегальная» девушка контактировала с двумя игроками
Баскетбол / НБА 0

Появились новые детали инцидента с форвардом «Хьюстон Рокетс» Дэньюэлом Хаузом, сообщает The Athletic.

НБА начала расследование ситуации с участием Хауза и девушки. Ранее сообщалось, что Хауз пригласил малознакомую девушку в свой гостиничный номер, что являетя нарушением правил «пузыря». Девушка вошла в отель ночью 7 сентября и покинула его рано утром. Девушку допросили сотрудники службы безопасности НБА. Она заявила, что контактировала с центровым «Хьюстона» Тайсоном Чендлером и ещё одним баскетболистом команды, но не с Хаузом.

Хауз опровергает все обвинения в свой адрес. Лига утверждает о наличии доказательств его причастности к инциденту. Хауз и Чендлер пропустили третью игру серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-2) по «личным причинам». Вполне вероятно, баскетболисты не смогут помочь «Рокетс» до конца серии.

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