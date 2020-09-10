Гарнетт оценил назначение Нэша и назвал двух звёзд НБА, которых нужно заполучить «Нетс»

Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт положительно относится к назначению Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклин Нетс» и считает, что команде нужно использовать Кариса Леверта для обмена Брэдли Била («Вашингтон Уизардс») или Зака Лавина («Чикаго Буллз»).

«У Нэша конкурентный характер. Помню, как он никогда не сдавался. Помню, как он всегда возвращался. Помню, как он сломал нос и продолжал играть. Стив — настоящий боец. Он один из тех парней, с которыми вы хотите быть вместе в окопах.

Неприятно это говорить, но нужно совершить обмен. Карис Леверт — действительно хороший, многообещающий игрок. Он имеет ценность. Можно воспользоваться этим и заполучить Зака ​​Лавина, который может набирать очки на топовом уровне. Брэдли Бил делает то же самое", — приводит слова Гарнетта New York Daily News.