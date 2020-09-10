В «Зените» прокомментировали поражение от ЦСКА на последней секунде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и капитан команды форвард Матеуш Понитка поделились мнением о матче полуфинала Кубка Невы с ЦСКА (78:80), в котором сине-бело-голубые пропустили решающий бросок центрового соперников Николы Милутинова за 0,7 секунд до финальной сирены.
«Сегодня встречались равные игроки в равных командах. Первую половину мы провели не очень хорошо, но выровнялись во второй. Показали, что можем собраться и отыгрывать упущенное. Мы играли без 4 игроков сегодня, но надеемся, что совсем скоро сможем располагать более полным ростером. Главное, чтобы завтра мы были лучше, чем вчера. Конечно, хотелось выиграть сегодня, но мы ждем побед в официальных встречах», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Для меня большая честь быть капитаном „Зенита“, и мой первый матч в этом статусе показал, что могли выиграть обе команды. Трижды во второй половине счет был равным, но немного невезения в концовке стоили нам победы. Это будет всем нам хорошим уроком, но, опять же, такое могло произойти в любой встрече», — заявил Понитка.
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