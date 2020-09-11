«Хьюстон» установил три кошмарных исторических антирекорда НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

Баскетболисты «Рокетс» исполнили на 5 трёхочковых и на 15 штрафных бросков больше, чем «Лейкерс». Впервые в истории НБА команда проиграла на стадии плей-офф, показав разницу не менее +5 по трёхочковым и штрафным бросков. «Хьюстон» собрал всего 1 подбор в нападении за игру, что является худшим результатом на стадии плей-офф за всю историю лиги. Кроме того, «Рокетс» стали первой командой в истории, не набравшей ни одного очка в быстром прорыве и ни одного очка второго шанса за первые три четверти матча.

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