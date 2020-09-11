Джеймс Харден покорил уникальный антирекорд НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 21 очко (2/11 с игры, 16/20 штрафных) и 10 передач.



Два попадания Хардена с игры — худший результат на стадии плей-офф НБА для игроков, набравших не менее 20 очков. Ленни Уилкенс (21 марта 1967 года), Джон Стоктон (30 апреля 1988 года) и Марк Прайс (1 мая 1995 года) также сделали это до Хардена, который теперь делит с ними звание антирекордсмена.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».