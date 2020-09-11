Баркли: «Хьюстон» – это «Милуоки» Западной конференции

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что нынешняя игра «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс» не позволяет им рассчитывать на успех в плей-офф.



«Хьюстон» – это «Милуоки» Западной конференции. Их смолл-болл может работать в ходе регулярного чемпионата, как и атака «Бакс» приносит им успех в регулярном чемпионате. Но в плей-офф вам приходится выходить против топ-команд, топ-тренеров.



Я думаю о семиматчевой серии, когда вам надо играть против Леброна и Дэвиса. Представим, что вам удалось пройти их. Тогда вы выходите против Кавая, Джорджа, Харрелла и Зубаца. Можно ли выиграть три серии, играя такой смолл-болл, как у них? Думаю, нет. Только представьте, какие нагрузки выпадают на долю Пи Джей Такера, он бьётся на смерть в каждом матче.



Сложно играть в баскетбол, когда в каждом матче вы изначально в неудобном положении по отношению к сопернику», – цитирует Баркли Fadeaway World.