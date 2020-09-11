Защитник «Химок» Бертанс вместе с братом откроет баскетбольную школу в своём городе

Защитник «Химок» Дайрис Бертанс вместе со своим братом Дайвисом, выступающим в НБА, приняли решение создать баскетбольную школу своего имени в городе Валмиера, который является для братьев родным.

10 сентября в Валмиере прошла пресс-конференция с участием мэра города, генерального менеджера местного баскетбольного клуба «Валмиера Гласс» и Дайвиса Бертанса, где и была декларирована соответствующая задача, сообщает Sputnik News.

«В последнее время я думал после окончания карьеры создать собственную спортшколу, и счастлив, что это оказалось возможным сделать намного раньше. Летом мы здесь будем организовывать свои лагеря, а скоро возле стадиона Яниса Далиньша появится наша баскетбольная площадка. Надеюсь, сегодняшнее решение попадёт в историю и поможет вырасти в Латвии многим талантливым баскетболистам», — сказал Дайвис Бертанс.