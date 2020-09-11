Панов: попасть в Токио очень хочется. Будем работать на этим

Новый генеральный менеджер мужской сборной России по баскетболу Сергей Панов поделился мнением о ситуации в национальной команде.
«В Нижнем Новгороде уже давно проповедуют убеждение в том, что Россия – талантливая страна. И в ней много игроков, способных выступать на высоком уровне. Задача – вписать их в существующие рамки и дождаться, пока они заиграют. В клубе для этого больше времени и возможностей. В сборной его меньше.
Здесь многое зависит от видения тренера. Можно приглашать игроков, скажем так, брендовых, выступающих в Евролиге. А можно тех, кто проводит на площадке по 20-30 минут за матч в составе своих клубов. Баланс соблюсти очень тяжело. Но будем стремиться к тому, чтобы игроки, находящиеся в наилучшей форме, могли показывать максимальные результаты в сборной. Это и есть наша работа – с тренерским штабом обсуждать игроков, их возможности. Выбирать тех, кто способен принести пользу в данный период времени.
Понятно, что смена поколений идёт. И я бы не стал здесь ставить барьером Олимпийские игры. Это может случиться с каждым и до отбора в Токио. Важно определить максимальные кондиции – за сборную должны быть заявлены сильнейшие на данный момент, а не игроки-бренды. Олимпийские игры всегда являлись приоритетной задачей для всех сборных команд и для всех спортсменов. Попасть в Токио очень хочется. Будем работать на этим», — приводит слова Панова пресс-служба ОКР.
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