Тейтум повторил феноменальный рекорд Леброна и Бёрда

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 29 очков, 12 подборов и 7 передач в седьмом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс».



Тейтум — третий ирок в истории НБА, ставший лучшим по набранным очкам, подборам и передачам в составе обеих команд в седьмом матче серии плей-офф. Форвард «Селтикс» присоединился к Леброну Джеймсу и Ларри Бёрду, разделявшим звание рекордсменов. Тейтум — второй самый молодой игрок в истории после Коби Брайанта, которому покорилась статистическая линия 25-10-7 в седьмом матче серии.

В Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87 и выходом команды из Массачусетса в финал конференции.