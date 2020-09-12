Защитник «Торонто» покорил исторический антирекорд Хардена

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит стал вторым игроком в истории НБА, кто смазал как минимум 50 трёхочковых в серии плей-офф.

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден делал это трижды: в финале Западной конференции в 2018-м, полуфинале Западной конференции в 2019-м и первом раунде плей-офф Западной конференции в 2020 году. Ванвлит промазал из-за дуги 52 раза в серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (3-4).

В Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87 и выходом команды из Массачусетса в финал конференции.

Таким образом, «Торонто Рэпторс» выбывает из розыгрыша плей-офф и слагает полномочия чемпиона НБА. В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» встретится с «Майами Хит».