Защитник «Торонто» покорил исторический антирекорд Хардена

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит стал вторым игроком в истории НБА, кто смазал как минимум 50 трёхочковых в серии плей-офф.
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден делал это трижды: в финале Западной конференции в 2018-м, полуфинале Западной конференции в 2019-м и первом раунде плей-офф Западной конференции в 2020 году. Ванвлит промазал из-за дуги 52 раза в серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (3-4).
В Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87 и выходом команды из Массачусетса в финал конференции.
Таким образом, «Торонто Рэпторс» выбывает из розыгрыша плей-офф и слагает полномочия чемпиона НБА. В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» встретится с «Майами Хит».
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