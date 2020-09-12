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Впервые в истории в финале Восточной конференции не сыграют первый и второй номера посева

Впервые в истории в финале Восточной конференции не сыграют первый и второй номера посева
Баскетбол / НБА 0

В Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87 и выходом команды из Массачусетса в финал конференции.

Таким образом, «Торонто Рэпторс» выбывает из розыгрыша плей-офф и слагает полномочия чемпиона НБА. В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» встретится с «Майами Хит».

Впервые в истории Восточной конференции НБА в финале не сыграет первый или второй номер посева по итогам регулярного чемпионата. «Бостон» занял третье место в регулярном чемпионате, а «Майами» — пятое. «Селтикс» и «Хит» выбили первую и вторую команду Востока в полуфинале — «Торонто» (4-3) и «Милуоки Бакс» (4-1) соответственно.

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