Билл Расселл потроллил Чарльза Баркли за прогнозы на матчи плей-офф НБА

Пятикратный MVP НБА, 11-кратный чемпион лиги легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл потроллил члена Зала славы, 11-кратного участника Матча звёзд лиги и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной США Чарльза Баркли за его предсказания на исходы матчей плей-офф.



Последние прогнозы Баркли на матчи были ужасными — он предсказывал победу «Портленда» в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф, а затем прогнозировал доминирование «Лос-Анджелес Клипперс» над «Денвер Наггетс» в пятом матче серии с разницей +20 очков.



«О нет, я только что узнал, что Чарльз дал очередную гарантию! Ставлю против этого свою, что „Селтикс“ выиграют», — написал Расселл.



Кроме того, Расселл опубликовал забавную картинку в своём «твиттере», посвящённую «гарантиям Чарльза».