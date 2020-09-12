Маррей отреагировал на продление серии с «Клипперс»

Защитник «Денвера» Джамал Маррей отреагировал на победу своей команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции.



«Лучше всего мы играем в безвыходных ситуациях, как сейчас. Мы вышли с боевым настроем и отлично начали матч. Мы сопротивляемся. Так мы и играем», — приводит слова Маррея Clutch Points.



Напомним, накануне в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 111:105, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.



Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 26 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом удалось отметиться сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу – 22 очка, 14 подборов и 5 передач.

