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Кейтлин Кларк идёт на рекорд женской НБА по результативности

Кейтлин Кларк идёт на рекорд женской НБА по результативности
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По ходу своего первого сезона в WNBA первый пик минувшего драфта Кейтлин Кларк в среднем набирает 15,6 очка и шесть результативных передач. Таким образом, у Кларк есть шанс стать самой молодой баскетболисткой в истории лиги, которая закончила сезон с 15+ очками и 5+ ассистами.

Показатели посещаемости матчей с участием молодой американской баскетболистки Кейтлин Кларк подскочили на 87% по сравнению со средней посещаемостью других игр.

Также сообщается, что на долю Кларк приходится 33,5% от общей посещаемости Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году. Кроме того, Sportscasting приводит следующие данные:

1) Когда Кларк выходит на площадку, матчи WNBA с её участием посещает в среднем 15 591 болельщик (+105%) по сравнению с 7645 болельщиками, когда она не играет;

2) На выезде у «Индианы Фивер» с участием Кларк в среднем на 36% больше болельщиков (15 142), чем у любой другой команды WNBA.

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