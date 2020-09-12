Защитник «Торонто» впервые в карьере не стал чемпионом НБА

Защитник «Торонто Рэпторс» Патрик Маккоу впервые в карьере не станет чемпионом НБА. Нынешний сезон в лиге — четвёртый в карьере Маккоу. Ранее Патрик дважды выигрывал титул с «Голден Стэйт Уорриорз», а в прошлом сезоне стал чемпионом лиги в составе «Торонто Рэпторс».



Накануне в Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87. Команда из Массачусетса вышла в финал конференции.



Таким образом, «Торонто Рэпторс» выбывает из розыгрыша плей-офф и слагает полномочия чемпиона НБА. В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» встретится с «Майами Хит».