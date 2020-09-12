Лоури: мы использовали платформу, чтобы наши слова о неравенстве были услышаны

Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури, после проигрыша своей команды в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс», поделился мыслями о завершающей стадии сезона, которая проходит в так называемом «пузыре» в Орландо (штат Флорида, США).

«Это был вызов. Всё было хорошо собрано воедино. Мы использовали платформу, чтобы наши слова о неравенстве были услышаны. Пузырь получился успешным. Но теперь пришло время покинуть эту фигню», — рассказал Лоури в интервью, фрагмент которого размещён на странице обозревателя Бена Голливера в «Твиттере».

Напомним, что в финале Восточной конференции встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». «Майами» в полуфинале серии справился с «Милуоки».