Лоури: мы использовали платформу, чтобы наши слова о неравенстве были услышаны
Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури, после проигрыша своей команды в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс», поделился мыслями о завершающей стадии сезона, которая проходит в так называемом «пузыре» в Орландо (штат Флорида, США).
«Это был вызов. Всё было хорошо собрано воедино. Мы использовали платформу, чтобы наши слова о неравенстве были услышаны. Пузырь получился успешным. Но теперь пришло время покинуть эту фигню», — рассказал Лоури в интервью, фрагмент которого размещён на странице обозревателя Бена Голливера в «Твиттере».
Напомним, что в финале Восточной конференции встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». «Майами» в полуфинале серии справился с «Милуоки».
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