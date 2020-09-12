Сиакам установил антирекорд в истории НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» установил антирекорд лиги. Баскетболист реализовал только 12,5% бросков из-за дуги (4 из 32). Это худший показатель в истории плей-офф для отдельно взятой серии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кирк Голдсберри.

В 2004 году прославленный защитник Джейсон Кидд реализовал только 14,7% в серии плей-офф. В 2015 году лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард реализовал в серии 16,1% бросков из-за дуги.

Напомним, «Торонто Рэпторс» прекратил борьбу за трофей. В полуфинале Восточной конференции канадцы уступили «Бостон Селтикс» в семи матчах (3:4).

В финале конференции «Бостон» встретится с «Майами Хит».