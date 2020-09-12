Куртинайтис прокомментировал победу над «Пармой» в предсезонном матче

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче с «Пармой» (93:90), а также рассказал о дальнейших планах по подготовке к сезону.
«Сегодня мы получили помощь от Мони, Вяльцева и Бертанса, которые вернулись в строй после микротравм. Это позволило сыграть на семь человек и дать пару минут молодым игрокам. Не столь важно сейчас, как завершается матч, хотя победа есть победа, в данный момент мы решаем свои задачи. Нужно было посмотреть различные варианты защиты и нападения. Хорошо, что в этой игре нам приходилось и догонять, да и концовка получилась интересной.
Такие матчи как раз дают шанс и возможность принимать специфические решения в концовке. Думаю, эта игра удалась по тем задачам, которые мы на неё ставили: ведущие игроки получили нагрузку, это была игровая тренировка, плюс победа.
Впереди у нас ещё одна игра с «Пармой», которая пройдёт 15 сентября. Если кто-то восстановится после травм, подключим ещё несколько игроков, а так, у нас идёт подготовка к «Зениту», так как уже 20 сентября стартует чемпионат Лиги ВТБ. Мы должны успеть подготовиться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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