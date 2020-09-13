Протестующие заблокировали автобус НБА и потребовали действий от Леброна и Уэстбрука
Активисты движения Black Lives Matter продолжают поддерживать волну протестов в США. Так, минувшей ночью в одну из манифестаций оказались вовлечены игроки НБА. Протестующие заблокировали автобус с игроками и потребовали более активных действий от лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, сообщает Fadeawayworld.
Напомним, большинство звёзд НБА и без того активно участвует в движении BLM и всячески его поддерживают. После недавних волнений в штате Висконсин защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл стал инициатором бойкота матчей и тем самым едва не сорвал сезон. В конечном итоге баскетболисты не стали отказываться от игр, чтобы использовать НБА как большую медийную платформу.
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