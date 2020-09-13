В «Анадолу Эфес» обнаружен коронавирус
У одного из баскетболистов «Анадолу Эфес» обнаружен коронавирус, сообщает Sportando. Фамилия заразившегося не сообщается. Игрок ушёл на самоизоляцию и действует согласно принятому на такой случай протоколу.
«Анадолу Эфес» предыдущие товарищеские матчи провёл на турнире Gloria Cup. Там команда соперничала с «Галатасараем» и украинским «Днепром», в составе которых, как оказалось впоследствии, также были заразившиеся COVID-19 исполнители.
Напомним, в минувшем сезоне Евролиге «Анадолу Эфес» был одним из фаворитов турнир. К моменту досрочного завершения соревнований стамбульцы лидировали в турнирной таблице. В предстоящем сезоне подопечные Эргина Атамана также будут претендовать на главный трофей Евролиги.
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