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129-килограммовый Зайон Уильямсон отреагировал на критику о лишнем весе

129-килограммовый Зайон Уильямсон отреагировал на критику о лишнем весе
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон ответил на критику по поводу лишнего веса. Официально заявленный вес Уильямсона составляет 129 кг, однако во время рестарта сезона в Орландо появлялась информация, что масса новичка «Нью-Орлеана» превышает 140 кг.

«Благодарю бога, что дал мне такое тело. Говорят, я не должен делать того, что делаю при своих габаритах. Воспринимаю это как благословение. Набрал массу, когда учился в 11-м классе. Атлетизм и скорость взлетели вверх», – приводит слова Уильямсона Clutch Points.

В сезоне-2019/2020 Зайон Уильямсон набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 передачи в матче. «Пеликанс» не смогли пробиться в плей-офф НБА.

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