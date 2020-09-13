129-килограммовый Зайон Уильямсон отреагировал на критику о лишнем весе

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон ответил на критику по поводу лишнего веса. Официально заявленный вес Уильямсона составляет 129 кг, однако во время рестарта сезона в Орландо появлялась информация, что масса новичка «Нью-Орлеана» превышает 140 кг.



«Благодарю бога, что дал мне такое тело. Говорят, я не должен делать того, что делаю при своих габаритах. Воспринимаю это как благословение. Набрал массу, когда учился в 11-м классе. Атлетизм и скорость взлетели вверх», – приводит слова Уильямсона Clutch Points.



В сезоне-2019/2020 Зайон Уильямсон набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 передачи в матче. «Пеликанс» не смогли пробиться в плей-офф НБА.