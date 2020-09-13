Рондо: мой брат не сказал ничего безумного. Он просто назвал Уэстбрука «мусором»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказался об инциденте между его братом Уильямом и защитником «Хьюстон Рокетс» Расселлом Уэстбруком во время пятого матча серии полуфинала Западной конференции НБА (119:96, 4-1).

«Уильямс не говорил ничего безумного, не повышал голоса и не материл Расса. Просто назвал его «мусором». Иногда игроки манипулируют игрой и судьями так, будто подвергаются нападению. Я тоже делал так раньше», — цитирует Рондо журналист Марк Джей Спирс на своей странице в «Твиттере».

Уэстбрук начал словесную перепалку с Уильямом Рондо, который сидел в первом ряду. Защитник «Рокетс» был недоволен оскорбительными высказываниями со стороны Уильяма Рондо во время исполнения штрафных бросков форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Уэстбрук несколько раз прокричал: «Ты с кем говоришь?». Сотрудник службы безопасности вывел Уильяма Рондо из зала, чтобы избежать дальнейшей конфронтации.