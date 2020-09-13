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«Хьюстон» принял решение по Дэрилу Мори

«Хьюстон» принял решение по Дэрилу Мори
Баскетбол / НБА 0

«Хьюстон Рокетс» намерен сохранить генерального менеджера Дэрила Мори, несмотря на вылет команды в полуфинале Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4), сообщает ESPN.

Владелец «Рокетс» Тилманн Фертитта одобряет модель «смолл-болл» состава, приверженцем которой является Мори. Генеральный менеджер останется на своём посту, даже если главный тренер Майк Д'Антони покинет команду.

Д'Антони в межсезонье после истечения контракта рассмотрит все варианты трудоустройства на рынке. «Индиана Пэйсерз» называется одним из наиболее заинтересованных клубов в услугах Д'Антони. При этом Мори не рискует потерять работу, даже несмотря на конфликт НБА с Китаем, который в прошлом году спровоцировал твит генерального менеджера «Рокетс» в поддержку протестов в Гонконге.

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