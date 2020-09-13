Майк Д'Антони покинул пост главного тренера «Хьюстона»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони заявил руководству франшизы, что не вернётся на свой пост в следующем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Д'Антони в межсезонье после истечения контракта рассмотрит все варианты трудоустройства на рынке. «Индиана Пэйсерз» называется одним из наиболее заинтересованных в услугах Д'Антони клубов.

«Хьюстон Рокетс» считает Джеффа ван Ганди приоритетным вариантом на позицию главного тренера команды, сообщает инсайдер Марк Стайн. Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» ван Ганди работает комментатором и экспертом на телеканале ESPN.



Д'Антони возглавлял «Рокетс» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).