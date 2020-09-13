Никола Йокич установил феноменальный исторический рекорд НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 34 очка, 14 подборов и 7 передач в шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».



Йокич провёл 13 матчей в плей-офф за карьеру, в которых он записывал на свой счёт не менее 20 очков, 10 подборов и 5 передач. Это рекордное количество игр с подобной статистической линией в истории НБА для баскетболиста, который второй раз участвует в постсезоне.

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В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.