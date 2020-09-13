«Денвер» установил два невероятных рекорда НБА в матче с «Клипперс»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.

«Наггетс» — первая команда в истории НБА, которая проведёт седьмой матч в четырех сериях плей-офф подряд. Кроме того, «Денвер» — первая команда в истории лиги, которая трижды отыгрывала отставание 15 и более очков, спасаясь от вылета в плей-офф.



«Денвер» сумел сравнять счёт в серии с «Клипперс» после отставания 1-3. В первом раунде «Денвер» обыграл «Юта Джаз» (4-3), отыграв аналогичный дефицит.

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