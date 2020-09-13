Майк Д'Антони отреагировал на увольнение из «Хьюстона»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони сделал официальное заявление после увольнения из команды.
«С огромной печалью и благодарностью я и моя жена объявляем, что наше невероятное путешествие в Хьюстоне закончилось. Мы переходим к новой странице. Время здесь стало одним из самых запоминающихся событий в нашей жизни. От наших дорогих друзей, невероятных партнерских отношений с гражданскими лидерами и городскими властями до замечательных некоммерческих организаций и клиентов, которых они обслуживают, Лорел и я будем всегда признательны этому сообществу за то, что приняли нашу семью.
Прежде всего, я не могу не отблагодарить всю семью Фертитта, Дэрила Мори, персонал и невероятных и преданных делу игроков, которых мне посчастливилось тренировать. «Рокетс» — это историческая франшиза НБА с фантастическими фанатами. От всего сердца благодарим вас за то, что заставили нас почувствовать себя настоящими хьюстонцами. За это мы всегда будем искренне благодарны», – приводит слова Д'Антони инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
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