Кавай Леонард назвал причину поражения «Клипперс» в игре с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал поражение от «Денвера» в шестом матче серии плей-офф НБА.



«Такая вещь происходит в последних двух играх. Мы просто сами отдали преимущество. Мы просто остыли в третьей четверти. Вот и всё. Мы доходили до зоны, передавали мяч и застаивались. Мы просто не могли бросать.



Это давление оказывается на нас в каждой игре. Очевидно, никто не хочет просто отправиться домой, нам нужно выйти на паркет и играть в свою игру, усердно работать, уделять внимание деталям и получать удвоольствие. Это всё, что мы можем сделать.



Нам нужно стараться сыграть в защите без нарушений. Нужно ограничивать движения соперников, их открытые взгляды в три стороны и просто попытаться не нарушать правила. Вот что случилсоь в третьей четверти. Мы просто потеряли лидерство», — приводит слова Кавая Леонарда ASAP.