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Кавай Леонард назвал причину поражения «Клипперс» в игре с «Денвером»

Кавай Леонард назвал причину поражения «Клипперс» в игре с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал поражение от «Денвера» в шестом матче серии плей-офф НБА.

«Такая вещь происходит в последних двух играх. Мы просто сами отдали преимущество. Мы просто остыли в третьей четверти. Вот и всё. Мы доходили до зоны, передавали мяч и застаивались. Мы просто не могли бросать.

Это давление оказывается на нас в каждой игре. Очевидно, никто не хочет просто отправиться домой, нам нужно выйти на паркет и играть в свою игру, усердно работать, уделять внимание деталям и получать удвоольствие. Это всё, что мы можем сделать.

Нам нужно стараться сыграть в защите без нарушений. Нужно ограничивать движения соперников, их открытые взгляды в три стороны и просто попытаться не нарушать правила. Вот что случилсоь в третьей четверти. Мы просто потеряли лидерство», — приводит слова Кавая Леонарда ASAP.

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