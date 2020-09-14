Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лучший игрок в мире». Маррей и Портер высказались о Йокиче после победы над «Клипперс»

«Лучший игрок в мире». Маррей и Портер высказались о Йокиче после победы над «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей и форвард Майкл-Портер-младший высокого оценили игру одноклубника центрового Николы Йокича после победы в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:98, 3-3).

«Йокич исполняет степ-бэки, броски с отклонением, с одной ноги, с выбрасыванием рукой от лица. Он забивал такие броски несколько раз подряд. Я бы сказал, что он лучший игрок в мире… Это были командные усилия, но Йокич определенно тащил нас», — приводит слова Маррея Clutch Points.

«Сегодня Никола Йокич был лучшим игроком в мире», — заявил Портер.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. 21 очко на свой счёт записал Джамал Мюррей.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020