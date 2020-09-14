«Лучший игрок в мире». Маррей и Портер высказались о Йокиче после победы над «Клипперс»

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей и форвард Майкл-Портер-младший высокого оценили игру одноклубника центрового Николы Йокича после победы в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:98, 3-3).
«Йокич исполняет степ-бэки, броски с отклонением, с одной ноги, с выбрасыванием рукой от лица. Он забивал такие броски несколько раз подряд. Я бы сказал, что он лучший игрок в мире… Это были командные усилия, но Йокич определенно тащил нас», — приводит слова Маррея Clutch Points.
«Сегодня Никола Йокич был лучшим игроком в мире», — заявил Портер.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. 21 очко на свой счёт записал Джамал Мюррей.
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