Пау Газоль назвал новорождённого ребёнка в честь дочери Коби Брайанта

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль и его жена Кэтрин Макдоннелл назвали новорождённую дочь в честь Джанны Брайант – Элизабет Джанна Газоль.

Фото доступно на странице Пау Газоля в «Твиттере».

Пау Газоль был близким другом Коби Брайанта, вместе они выиграли два титула. В настоящее время 40-летний Газоль является свободным агентом. Испанец не собирается завершать карьеру, поскольку хочет сыграть на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джанны на борту находилось ещё семь пассажиров. Все они погибли.