Новый тренер «Барселоны» высказался о поражении от «Реала» в своём первом «эль-класико»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением после матча финала Суперкубка Испании с «Реалом» (67:72).



«Команда «слишком упростила жизнь „Реалу“ в финале Суперкубка, что и привело к поражению. К сожалению, „Барселона“ совершила несколько глупых фолов, не соответствующих уровню состава, что позволило „Реалу“ набрать легкие очки со штрафных. Это было очень тяжелое поражение для нашей команды. Судьбу матча предопределили мелочи. Тем не менее, я остался доволен, потому что команда стала играть лучше за последнюю неделю. Еще нужно улучшить физическое состояние и понимание системы. Важные матчи выигрываются за счёт мелких деталей. Ключевой момент заключается в том, чтобы научиться этому», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.

Каталонский клуб проводил первое «эль класико» под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Напомним, Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье, сменив на этом посту Светислава Пешича.