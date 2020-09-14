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Джеймс Харден не хотел увольнения Майка Д'Антони из «Хьюстона»

Джеймс Харден не хотел увольнения Майка Д'Антони из «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после вылета из плей-офф заявил, что хотел бы, чтобы главный тренер Майк Д'Антони продолжит работу с командой.

«Хочу ли, чтобы Д'Антони остался? Конечно, конечно. Майк проделал в «Хьюстоне» потрясающую работу», – приводит слова Хардена The Spun.

Д'Антони возглавлял «Рокетс» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

В финале конференции «Лейкерс» сыграют с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс». В этом противостоянии счёт равный — 3-3. В решающей серии на Востоке встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

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