Отчисленный из «Клипперс» Айзея Томас: точно знаю, что мог бы помочь команде

«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл два матча подряд в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Теперь счёт в этом противостоянии равный – 3-3, всё решит седьмая встреча. Экс-игрок «Клипперс» Айзея Томас, отчисленный в своё время из команды, заявил, что он мог бы помочь «Лос-Анджелесу».



«Я, чёрт возьми, точно знаю, что мог бы помочь «Клипперс». Просто нужно было продолжить работать», — написал он на своей странице в «Твиттере».



В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.



Перед дедлайном в 2020 году он был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.