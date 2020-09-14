Гомельский назвал главного виновника поражения «Клипперс» в игре с «Денвером»

Известный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что наставник «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс является главным виновником поражения своей команды в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Денвер Наггетс» (98:111, 3-3).



«Второй раз подряд тренер «Клипперс» Док Риверс пропустил рывок соперника и ничего не сделал, чтобы вернуть свою команду в игру. Три из четырёх его замен — выходы Харрела, Шамета и Джексона — не только не усилили игру в обороне, но даже ослабили её. А в атаке из запасных сыграл только Лу Уильямс, и то не без промахов.

Думаю, что у Риверса не было плана «Б» на важную игру. Иметь такой состав и не помочь этим игрокам справиться с растерянностью — странно для такого опытного тренера. А в седьмом матче шансы сторон — 50 на 50», — написал Гомельский на своём сайте.