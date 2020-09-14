Темнокожая активистка обвинила Леброна Джеймса в расизме и покушении на полицейских

Консервативный блогер и активистка Кэндис Оуэнс раскритиковала лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и обвинила его в недавней засаде на полицейских в Лос-Анджелесе.

В выходные в Сети было опубликовано видео — мужчина стреляет в двух офицеров полиции на улице. Оба офицера — мужчина и женщина — получили тяжёлые травмы головы. После инцидента Кэндис Оуэнс возложила часть вины за случившееся на Джеймса.

«Почему так происходит? Потому что глупые боготворимые знаменитости вроде Леброна Джеймса говорят молодым темнокожим парням, что на них «буквально охотятся». Это естественный результат такой гиперболической нечестной риторики», — написала Оуэнс на своей странице в «Твиттере».

Оуэнс — темнокожая сторонница президента США Дональда Трампа. Ранее она обвинила Леброна в лицемерии за заявление о «тяжелой» жизни афроамериканцев. Оуэнс заявила, что Леброн живёт в особняке за $ 100 млн в Бель-Эйр и нанимает белых людей, которые работают у него садовниками, поварами и водителями.

«Так что, если это расизм, Леброн, пожалуйста, поделитесь этим с остальными», — утверждала Оуэнс.