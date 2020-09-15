Владимир Гомельский отреагировал на увольнение Майка Д'Антони из «Хьюстона»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно ухода Майка Д'Антони с поста главного тренера «Хьюстон Рокетс» после поражение в серии плей-офф от «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Баскетбол игра разнообразная. Тренер Д'Антони не хотел менять тактику, считая, что его состав может перебросать кого угодно. Как показала серия с «Лос-Анджелес Лейкерс» — он ошибся. Генменеджер «Хьюстона» Мори принял решение об отставке тренера. Как мне кажется решение взвешенное. Как теперь будет «Хьюстон» менять состав покажет время. Но главный вопрос — кто станет тренером команды. А трансферное окно откроется сразу после драфта», — написал Гомельский на своём сайте.
Д'Антони возглавлял «Рокетс» с 2016 года. Команда ни разу не доходила до финала НБА под его руководством. В сезоне-2019/2020 «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).
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