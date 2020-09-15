Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» возмущён поведением Дмитрия Кулагина и его окружения

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищем высказался о ситуации с бывшим игроком команды Дмитрием Кулагиным, которым собирается судиться с клубом.

«Локомотив-Кубань» возмущён поведением Дмитрия Кулагина и его окружения. Все заявления о том, что клуб препятствовал трудоустройству баскетболиста в другой клуб, не соответствуют действительности. Дмитрий Кулагин был своевременно уведомлен о прекращении сотрудничества, но в течение нескольких месяцев по непонятным причинам отказывается приезжать в офис и подписывать необходимые документы. Кулагин оказался единственным игроком команды, который не захотел разделить с клубом последствия экономического кризиса и отказался пойти на сокращение зарплаты на время пандемии. Он получил все положенные ему деньги за прошлый сезон.

Правда, что мы хотим уволить игрока за прогулы? Мы действуем в рамках трудового законодательства и оставляем за собой право на встречный иск. Дмитрий не подписал соглашение о расторжении договора и должен был продолжать исполнять свои обязанности, но с июня на тренировках мы его не видели. Таким образом, он должен быть привлечён к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы. Не исключаю, мы будем требовать возврата компенсации за выход из контракта через суд", — приводит слова Ведищева «Спорт-экспресс».