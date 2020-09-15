Появилось видео из президентского люкса, в котором во время плей-офф живёт Леброн

Твиттер-аккаунт NBA Bubble Life опубликовал видео из президентского люкса, в котором живет в «пузыре» звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



Леброн шестой год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА. Его совокупные доходы по контракту с «Лейкерс» и по рекламным контрактам оцениваются в $ 92 млн.

Видео доступно на странице NBABubbleLife в "Твиттере".

Напомним, «Лейкерс» в финале Западной конференции предстоит сыграть с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс». В этом противостоянии счёт равный — 3-3. «Лейкерс» вышли в финал конференции впервые за 10 лет, обыграв «Хьюстон Рокетс» — 4-1. В решающей серии на Востоке встретятся «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».