Мэджик Джонсон: всё ещё нервничаю, когда вижу полицейскую машину

Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон посоветовал родителям в США вести разъяснительные беседы со своими детьми о полиции и советовать им быть благоразумными. По его словам, сейчас не время строить из себя крутых парней с офицерами.



«Всё ещё нервничаю, когда вижу полицейскую машину, и стараюсь вести себя правильно. Во-первых, я пытаюсь сделать так, чтобы меня вообще не останавливали. Во-вторых, если это всё-таки происходит, то держу руки на руле. Я подчиняюсь командам и стараюсь делать всё правильно. Обязательно соблюдаю любые инструкции, которые они мне дают.



Убедитесь, что вы всё это донесли до своего сына или дочери. Сейчас не время строить из себя крутых парней. Нужно расслабиться и просто делать то, что вам предписывают. Тогда вы останетесь здесь ещё долгое время», – цитирует Джонсона Just the News.



Мэджик Джонсон на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника. Он пятикратный чемпион НБА, трёхкратный MVP сезона, 12-кратный участник Матча всех звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона.