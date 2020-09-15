Зарплатная ведомость ЦСКА не выросла с приходом Шенгелии и Милутинова

Подписание московским ЦСКА Николы Милутинова и Торнике Шенгелии никак не сказалась на зарплатной ведомости красно-синих, заявил президент «армейского» клуба Андрей Ватутин.
«Наша зарплатная ведомость нинасколько не выросла в связи с приходом Шенгелии и Милутинова, потому что нас покинул ряд игроков. Всем известно, что сейчас ни о каком финансовом росте говорить не приходится, потому что у нас сокращение бюджета. И если мы в чём-то выросли, то не в деньгах, а в росте команды. К нам пришли высокорослые ребята», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».
Сезон Евролиги—2020/2021 стартует 1 октября. В 1-м туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной».
В Единой лиге ВТБ ЦСКА свой первый матч также проведёт на выезде. 23 сентября «армейцы» сыграют с клубом «Астана».
- 15 сентября 2020
-
16:56
-
16:38
-
15:27
-
14:58
-
13:52
-
13:31
-
12:02
-
11:51
-
11:42
-
10:54
-
10:29
-
09:50
-
09:38
-
08:41
-
07:56
-
07:17
-
02:22
-
00:28
-
00:13
- 14 сентября 2020
-
22:55
-
22:33
-
22:10
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
19:37
-
18:27
-
18:21
-
18:06
-
17:31
-
16:05
-
15:55
-
15:31
-
15:05
-
14:34