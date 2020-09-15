Зарплатная ведомость ЦСКА не выросла с приходом Шенгелии и Милутинова

Подписание московским ЦСКА Николы Милутинова и Торнике Шенгелии никак не сказалась на зарплатной ведомости красно-синих, заявил президент «армейского» клуба Андрей Ватутин.



«Наша зарплатная ведомость нинасколько не выросла в связи с приходом Шенгелии и Милутинова, потому что нас покинул ряд игроков. Всем известно, что сейчас ни о каком финансовом росте говорить не приходится, потому что у нас сокращение бюджета. И если мы в чём-то выросли, то не в деньгах, а в росте команды. К нам пришли высокорослые ребята», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».

Сезон Евролиги—2020/2021 стартует 1 октября. В 1-м туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной».



В Единой лиге ВТБ ЦСКА свой первый матч также проведёт на выезде. 23 сентября «армейцы» сыграют с клубом «Астана».