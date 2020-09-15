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Новичок НБА жёстко высмеял Янниса Адетокунбо в «Инстаграме»

Новичок НБА жёстко высмеял Янниса Адетокунбо в «Инстаграме»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Майами Хит» Кендрик Нанн, проводящий дебютный сезон в НБА, оригинально поздравил с 31-м днём рождения напарника по команде Джимми Батлера, попутно высмеяв звезду «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и баскетболиста «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Уоррена.

Нанн в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил обработанное фото Джимми Батлера. На снимке он держит двух младенцев с головами Адетокунбо и Уоррена.

«Не знал, что у меня есть два племянника. С днём рождения, брат», — написал Нанн.

Очевидно, что Кендрик намекал на успешную игру Батлера в плей-офф. В четвертьфинале Восточной конференции «Майами» справился с «Индианой» Уоррена (4-0), а в полуфинале с «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо (4-1).

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