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Евгений Воронов прокомментировал победу над «Пармой» в контрольном матче

Евгений Воронов прокомментировал победу над «Пармой» в контрольном матче
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Химок» Евгений Воронов поделился мнением о товарищеском матче с «Пармой» (73:69).

«Игра получилась напряжённой. Нам ещё нужно сыграться и наладить командные взаимодействия. Надеюсь, в скором времени вернутся травмированные игроки и уже в полном составе мы будем тренироваться, нарабатывать определённые связи и улучшать «химию». Я вернулся после небольшой травмы. Надеюсь, что с каждой тренировкой и каждой игрой буду улучшать кондиции и в скором времени выйду на пик своей формы, чтобы помогать команде побеждать», — приводит слова Воронова официальный сайт «Химок».

«Химкам» снова не смогли помочь Алексей Швед, Сергей Карасёв и Стефан Йович, пропустившие предыдущие матчи из-за повреждений. Грег Монро, Джордан Мики и Эррик МакКоллум присоединятся к общей группе в ближайшее время.

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