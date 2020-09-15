Флорентино Перес высказался о будущем Кампаццо в «Реале»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о будущем одного из лидеров команды Факундо Кампаццо, который не скрывает своего желания покинуть Европу и попробовать свои силы в НБА. Функционер по-прежнему не верит, что аргентинец покинет ряды клуба.
«Не может быть, чтобы он нас покинул. Он классный игрок, и его уход причинит нам большой вред», — приводит слова Переса Defensa Cental.
Сам Кампаццо после победного матча в Суперкубке Испании с «Барселоной» намекнул, что, невзирая ни на что, намерен покинуть «Реал». Баскетболист подчеркнул, что «отдал команде всё, что мог».
Напомним, слухи об уходе Кампаццо из «Реала» муссируются всё межсезонье. В услугах Факундо заинтересованы в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».
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