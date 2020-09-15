Флорентино Перес высказался о будущем Кампаццо в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о будущем одного из лидеров команды Факундо Кампаццо, который не скрывает своего желания покинуть Европу и попробовать свои силы в НБА. Функционер по-прежнему не верит, что аргентинец покинет ряды клуба.

«Не может быть, чтобы он нас покинул. Он классный игрок, и его уход причинит нам большой вред», — приводит слова Переса Defensa Cental.

Сам Кампаццо после победного матча в Суперкубке Испании с «Барселоной» намекнул, что, невзирая ни на что, намерен покинуть «Реал». Баскетболист подчеркнул, что «отдал команде всё, что мог».

Напомним, слухи об уходе Кампаццо из «Реала» муссируются всё межсезонье. В услугах Факундо заинтересованы в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».