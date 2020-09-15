В ЦСКА не исключили, что Евролига прекратит существование в случае отмены сезона

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что в случае отмены грядущего сезона Евролиги, этот турнир вовсе может прекратить существование.

«Евролига предпринимает максимальные усилия, чтобы сезон начался и состоялся. Почти наверняка будет много небаскетбольных факторов: переносы, отмены игр, позитивные анализы на коронавирус и технические поражения. Разработаны кризисный и медицинский регламенты, все клубы находятся в тесном контакте с Евролигой.



Если по каким-то причинам этот сезон не закончится, то мы рискуем потерять турнир в целом. Поэтому есть намерение, любой ценой сезон начать и провести. Готовимся к худшему и надеемся на лучшее», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Новый сезон Евролиги начнётся 20 сентября.