В ЦСКА не исключили, что Евролига прекратит существование в случае отмены сезона
Президент ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что в случае отмены грядущего сезона Евролиги, этот турнир вовсе может прекратить существование.
«Евролига предпринимает максимальные усилия, чтобы сезон начался и состоялся. Почти наверняка будет много небаскетбольных факторов: переносы, отмены игр, позитивные анализы на коронавирус и технические поражения. Разработаны кризисный и медицинский регламенты, все клубы находятся в тесном контакте с Евролигой.
Если по каким-то причинам этот сезон не закончится, то мы рискуем потерять турнир в целом. Поэтому есть намерение, любой ценой сезон начать и провести. Готовимся к худшему и надеемся на лучшее», — приводит слова Ватутина ТАСС.
Новый сезон Евролиги начнётся 20 сентября.
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