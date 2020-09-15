Ванесса Брайант жёстко прошлась по американскому шерифу, бросившему вызов Леброну Джеймсу

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, осудила шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэву, который бросил вызов форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
Виллануэва призвал Джеймса соответствовать громким заявлениям. Он предложил игроку удвоить вознаграждение, предлагаемое за информацию о боевике, устроившем засаду и застрелившем двух его помощников в минувшие выходные. Вознаграждение за информацию о боевике составляет $ 175 тыс.
«Посмотрим, что он сделает. Очень любопытно узнать, каким будет его ответ, если таковой имеется», — отметил Виллануэва.
Ванесса Брайант в социальных сетях запостила несколько статей, которые показывают, как Виллануэва и его отдел, возможно, допустили утечку фотографий момента, когда вертолет её мужа разбился в январе. Все пассажиры рейса погибли в результате трагической аварии, в том числе Коби Брайант и дочь пары Джианна. Их тела фотографировали и выкладывали в Сеть.
Один из твитов Ванессы поставил под сомнение комментарии Виллануэвы о доверии к системе уголовного правосудия. Во время публичного выступления на этой неделе шериф округа Лос-Анджелес призвал спортсменов и выборных должностных лиц доверять сотрудникам правоохранительных органов, а не «разжигать огонь ненависти».
Ванесса также поделилась статьей из The Hollywood Reporter, в которой показано, что союз депутатов департамента шерифа округа Лос-Анджелес подал в суд на Виллануэву за распространение фотографий с места крушения Коби. Брайант выступала против Виллануэвы и его ведомства еще в мае, отметив, что на месте происшествия находилось восемь служащих шерифа, делавших фото жертв катастрофы.
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