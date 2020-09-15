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Украинец из НБА показал фото своей новой темнокожей девушки

Украинец из НБА показал фото своей новой темнокожей девушки
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень показал фото своей новой возлюбленной. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» он выложил снимок девушки, сопроводив его подписью «Моя королева».

Известно, что избранницу 27-летнего украинца зовут Анджела Джейди. Лень не впервые выставляет свои отношения напоказ. Так, в прошлом он встречался с другой темнокожей девушкой — выпускницей Университета штата Мэриленд, баскетболисткой Эссенс Таунсенд, рост которой составляет 201 см.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 украинский центровой начинал в составе «Атланты Хоукс». В ходе сезона он был выменян в «Сакраменто Кингз». В ближайшее время у украинца истекает контракт, и пока неизвестно, сумеет ли он продолжить карьеру в НБА.

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