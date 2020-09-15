В «Хьюстоне» внесли ясность в отношении работы Дэрила Мори и нового главного тренера

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта не собирается увольнять генерального менеджера Дэрила Мори. Фертитта заявил, что возложит на Мори обязанности поиска нового главного тренера, поскольку сам плохо разбирается в баскетбольных операциях.
«Работа Дэрила Мори — в безопасности. Уверен, он выберет правильного главного тренера. Всё начинается и заканчивается генеральным менеджером. Вот почему у вас есть команда по баскетбольным операциям. Они дадут мне рекомендации. Я согласен на это, ребята. Даже не знаю, как нужно провести интервью с баскетбольным тренером», — приводит слова Фертитты обозреватель Джонатан Фейген на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Хьюстон» покинул главный тренер Майк Д'Антони. «Рокетс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4) в полуфинале Западной конференции НБА.
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