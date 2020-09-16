Инсайдер: отвратительное выступление «Рокетс»

Инсайдер НБА Зак Лоу прокомментировал выступление «Хьюстон Рокетс» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, команда из Техаса проиграла серию со счётом 1-4 и снова не смогла выйти даже в финал конференции.

«Какое отвратительное выступление от „Рокетс“. Я действительно думал, что нас ждёт конкурентная серия и был разочарован. Поражение во втором матче, а затем ситуация с Хаусом — после этого серия закончилась. „Рокетс“, вероятно, самая хрупкая из команд в новейшей истории. Они сломались уже после второго матча», — приводятся слова Лоу на платформе Reddit.

Напомним, после вылета из полуфинала плей-офф Западной конференции пост главного тренера «Рокетс» покинул Майк Д'Антони.